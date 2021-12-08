Петербург прощается с актрисой Ниной Ургант

В среду, 8 декабря, в Петербурге проходит церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант. Местом для проведения церемонии прощания выбран Александринский театр, на сцене которого Нина Ургант играла более 30 лет.

На церемонию прощания в великой актрисой приехал губернатор Александр Беглов. Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу направили траурные письма по случаю её кончины.

Нина Ургант скончалась в Петербурге 3 декабря. Актрисе было 92 года.

За свою долгую сценическую жизнь актриса сыграла более 50 ролей в театре. В кино она запомнилась зрителям по ролям в картинах «Волшебная сила», «Белорусский вокзал», «Красавец-мужчина», «Осторожно, бабушка», «Я родом из детства».