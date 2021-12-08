Современные скульптуры можно увидеть в центре Петербурга

В Петербурге идет установка двадцати современных скульптур. Их покажут зрителям внутри стеклянных тумб-витрин, установленных в разных локациях.

Как сообщает «Фонтанка», подготовку Второго городского выставочного проекта «Сквозь проспект» планируют завершить к 10 декабря. Скульптуры можно будет увидеть на Стрелке Васильевского Острова, на Большой Морской — от Невского до арки Главного штаба, а также вдоль Гостиного двора.

На выставке будут представлены все основные жанры современной скульптуры: городская скульптура, скульптура малых форм, абстрактные объекты и инсталляции. Все они сделаны из различных материалов: камня, дерева, керамики, металла, современных полимерных материалов.