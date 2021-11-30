Снятый диггерами фильм о тоннелях метро запретили в Петербурге

В Петербурге суд признал запрещенным фильм о тоннелях петербургского метрополитена «Тайна третьей станции», который был снят в 2003 году. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, прокуратура ходатайствовала о его запрете, так как двухсерийная картина нарушает законодательство о защите информации, о противодействии терроризму и транспортной безопасности.

Суд согласился, что картина демонстрирует зрителям способы несанкционированного проникновения на территорию метрополитена. В фильме снимались диггеры Шустрик, Язычник, Мумия, Сержант, Megavolt, Enigma и Lain.

Двое из авторов фильма, Шустрик и Megavolt, погибли в 2019 году во время проникновения в шахту на набережной реки Карповки.