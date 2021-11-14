В центре Петербурга снимают фильм о Шаляпине

На площади Белинского у цирка Чинизелли снимают фильм о Федоре Шаляпине. Как сообщает группа «Смольнинское онлайн» в социальной сети «ВКонтакте», проезд по площади перекрыт. На ней находится только транспорт, участвующий в съемках. Это трамвай начала XX века и повозки с лошадьми.

Интересно, что дорожные знаки на площади Белинского остались висеть. Они неизменно попадут в кадр, поэтому, вероятно, их «уберут» позже при монтаже.

Фильм снимает кинокомпания «Москино» по заказу ВГТРК и при поддержке Министерства культуры РФ. Картина о жизни и творчестве великого русского оперного певца Федора Шаляпина будет состоять из восьми серий.