Выставка художника Мамышева-Монро проходит в KGallery

В галерее искусств KGallery на набережной реки Фонтанки проходит выставка Владислава Мамышева-Монро. Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, на выставке демонстрируется серия работ "Сказки о потерянном времени ". Все они сейчас являются частью музейных и частных собраний Петербурга и Москвы.

В экспозиции также представлены серии работ "Политбюро", "Жизнь замечательных Монро", "Несчастная любовь" и несколько других. Увидеть посетители KGallery смогут до 16 января 2022 года.

Владислава Мамышев-Монро известен публике с 1980-х. Многие его работы основаны на образах драг-див. Он сам также часто перевоплощался в известных исторических личностей — от Жанны Д'Арк и Григория Раступтина, до Фёдора Достоевского, Мерилин Монро и Любови Орловой.