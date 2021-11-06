Два петербургских вуза будут давать второе высшее образование бесплатно

Петербуржцы и жители других регионов России смогут бесплатно получить второе высшее образование в двух петербургских вузах: Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Оба включены в документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В него вошли и другие российские учебные заведения: Всероссийский государственный институт имени Герасимова, ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского и Литературный институт имени А. М. Горького.

Россияне смогут за счет бюджетных средств получить второе высшее образование в сферах: режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Сдавать ЕГЭ не потребуется, однако абитуриентов будут ждать творческие испытания и собеседование.