В петербургском ТЮЗе планируют возобновить работу 10 ноября

Руководство Театра юного зрителя имени Брянцева прокомментировало ситуацию с возможным отзывом QR-кода, разрешающего работу в пандемию. Как сообщается в группе учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте», в театра сделали всё, чтобы спектакли состоялись, и работа шла по всем новым правилам. В настоящий момент ТЮЗ работает над устранением выявленных нарушений. Зрителей попросили, когда театр вновь откроется, ответственно относиться ко всем предписанным нормам и носить маски.

Все спектакли ТЮЗа отменены до 10 ноября или перенесены на более поздний срок. Проданный на период с 5 по 9 ноября на них будут действительны.

В пресс-службе театра уточнили, что к 10 ноября планируют устранить все выявленные проверяющими нарушения и возобновить работу.