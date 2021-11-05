Александринский театр отменил спектакль из-за плохого самочувствия актрисы

В пятницу, 5 ноября, в Александринском театре отменили спектакль «Литургия Zero». Сообщение об отмене появилось на сайте театра. Все купленный на постановку билеты подлежат возврату.

Как сообщает «Фонтанка», спектакль отменили из-за того, что плохо стало занятой в нем актрисе Эре Зиганшиной. В Александринском театре отметили, что официального диагноза актрисы пока не знают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Театр юного зрителя имени Брянцева спешно переносит и отменяет спектакли. Проверка выявила в театра нарушения, поэтому у учреждения культуры решено отозвать QR-код, разрешающий работать в пандемию.