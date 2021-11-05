У петербургского ТЮЗа хотят отозвать QR-код

Комитет по культуре Петербурга подготовил документы на отзыв QR-кода, разрешающего деятельность в пандемию, у Театра юного зрителя имени Брянцева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пришедшая в театр в период нерабочих дней проверка выявила, что в в нем принимали организованные группы детей, когда в Петербурге это уже было запрещено. Сотрудники не контролировали соблюдение зрителями масочного режима, а в гардеробе учреждения не было защитных экранов.

Петербуржцам посоветовали внимательно изучать афишу ТЮЗа перед покупкой билетов. Из-за приостановки деятельности театра в ближайшее время можно ожидать отмен и переносов спектаклей.