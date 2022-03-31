Книжная ярмарка non/fiction переносится на декабрь из-за проблем с лицензиями и бумагой

Намеченную на весну 2022 года традиционную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction было решено перенести на декабрь из-за проблем с лицензиями и бумагой. Об этом 31 марта сообщается на официальном сайте мероприятия.

Организаторы рассказали о сложностях, с которыми столкнулась книжная индустрия ввиду дефицита бумаги, а также расходных материалов и комплектующих для типографий. Также имеют место отзывы лицензий иностранных правообладателей.

«В этой ситуации Оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле сего года», — заключили представители ярмарки.