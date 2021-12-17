В Петербурге открылась выставка фотографий Хельмута Ньютона

В Василеостровском районе в музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка работ легендарного фотографа Хельмута Ньютона. Об этом 17 декабря сообщает «Фонтанка».

Хельмут Ньютон стал знаменит благодаря своим фэшн-работам, которые на долгие годы определили образ глянца, начиная с 60-х и заканчивая концом прошлого века.

На выставке обещают показать множество работ «провокационного» периода. Их сам автор характеризовал как «необходимый вуайеризм». Всего в экспозиции покажут более 70 фотографий Ньютона, который он сделал с 1973 по 1981 год.

Выставка находится на пятом этаже Выставочного крыла «Эрарты». Работать она будет начиная с 17 декабря 2021 года до 17 апреля 2022. Для ее посещения понадобится QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса или о перенесенной инфекции.