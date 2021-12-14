В одном из фортов Кронштадта создадут ЗАГС и ретро-кинотеатр

В Кронштадском районе Петербурга в одном из реставрируемых фортов создадут отдел бракосочетаний и ретро-кинотеатр. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на руководительницу проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксению Шойгу.

Проект будет реализован в рамках реставрации исторического форта «Кроншлот».

«В Кроншлоте будет ЗАГС и маленький кинотеатр, где мы будем показывать ретро-фильмы», — рассказала журналистам руководительница проекта.

Шойгу объяснила необычное расположение отдела ЗАГС историческими фактами, по которым в каждом форте присутствовал зал для официальных бракосочетаний.

«Мне кажется, что если бы я была моряком, то хотела бы заключить брак именно в точке зарождения российского флота и никогда бы не забыла об этом», — поделилась своими мыслями Шойгу.