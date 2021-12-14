На северо-востоке Петербурга откроется Татарский культурно-деловой центр

В Красногвардейском районе Петербурга планируют открыть Татарский культурно-деловой центр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Строительство начнется уже в скором времени между Ириновским проспектом, Бокситогорской улицей, Объездным шоссе и рекой Охтой. Проект курирует Татарская национально-культурная автономия Петербурга «Дуслык».
На новой общественной площадке будут организованы концертный, выставочный, танцевальный, спортивный и конференц-залы, а также гараж и библиотека. Спонсирование взяли на себя республика Татарстан и другие внебюджетные источники.