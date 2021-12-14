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Лучшие колонки JBL — рейтинг 2021 года

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© Фото: pexels

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JBL — лидер рынка музыкальной техники. Маркетологи e-Katalog составили шорт-лист лучших колонок от компании JBL. На какие модели стоит обратить внимание?

JBL — лидер рынка музыкальной техники. Маркетологи e-Katalog составили шорт-лист лучших колонок от компании JBL. На какие модели стоит обратить внимание?

JBL Charge 5

Портативная колонка JBL Charge 5 воспроизводит насыщенный звук с чистыми басами. Номинальная мощность — 40 Вт. На одном заряде аккумулятора устройство способно проработать до 20 часов. Благодаря функции Power Bank портативную колонку можно использовать для зарядки других гаджетов. Корпус изготовлен из резины и защищен от воды по стандарту IP67.

Совет. Чтобы купить новинку максимально выгодно, лучше всего провести сравнение колонок на сайте e-Katalog. На онлайн-площадке также размещены описания и технические характеристики товаров, советы экспертов и отзывы.

JBL Flip 5

Колонка JBL Flip 5 станет незаменимой спутницей в путешествиях. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP67, а значит, его можно погружать на 30 минут в воду на глубину до 1 метра. Аккумулятор на 4800 мАч позволяет наслаждаться любимыми треками до 12 часов без подзарядки. Общая мощность всех каналов акустической системы — 20 Вт. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 65 до 20000 Гц. Предусмотрена технология PartyBoost (синхронизация нескольких колонок).

JBL Xtreme 3

Привлекательный современный дизайн, практичная конструкция, отличное качество звучания — лишь малая часть преимуществ портативной колонки JBL Xtreme 3. Благодаря влагозащите класса IP67 гаджет можно брать на пляж, на отдых в лес или к бассейну. Есть возможность соединить несколько устройств с поддержкой технологии PartyBoost, чтобы наслаждаться громким и объемным звучанием. Номинальная мощность модели составляет 50 Вт. Частотный диапазон — 54–20000 Гц. Максимальное время воспроизведения музыки на одном заряде заявлено на уровне 15 часов.

JBL Go 3

Малогабаритная недорогая портативная колонка JBL Go 3 выделяется стильным дизайном. Модель представлена в 12 оттенках. Гаджет имеет компактные размеры (88 × 75 × 41 мм), поэтому легко поместится в сумку или рюкзак. Номинальная мощность устройства составляет 4,2 Вт. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 110 до 20000 Гц. Текстурированный пластиковый корпус надежно защищен от пыли и воды по стандарту IP67, что позволяет безопасно использовать портативную колонку на открытом воздухе или возле бассейна. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной работы и полностью заряжается за 2,5 часа.

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