Беглов поздравил жительниц Петербурга с Днем матери

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил в последнее воскресенье ноября жительниц Петербурга с Днем матери. Об этом 27 ноября сообщает 78.ru.

«Материнская преданность детям безгранична и способна на подвиги. С праздником, дорогие наши мамы! Здоровья вам и благополучия! Счастья и успехов вашим детям», — поздравил петербурженок глава города.

Губернатор отметил, что материнская любовь придает нам сил и уверенности, помогает преодолевать тяжелые времена.

Напомним, в Северной столице проживают 27 женщин, имеющих орден «Мать-героиня».