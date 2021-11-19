«Музей ангелов» Романа Шустрова открылся в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурге открылся «Музей ангелов», посвященный памяти их автора Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко. Об этом сообщает Piter.tv.

Экспозиция представлена в бывшей квартире супругов на улице Римского-Корсакова. Гости музея смогут познакомиться с работами автора и узнать историю его творческого пути.

Пока что музей заработал лишь для узкого круга лиц, но в будущем его сможет посетить любой желающий по предварительной записи в социальных сетях.

Напомним, художник-кукольник Роман Шустров и его жена Мария Касьяненко скончались от последствий коронавирусной инфекции с разницей в год.