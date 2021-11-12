В Петербурге в выставочном зале «Манеж» откроется выставка «Покой и радость»

В Центральном районе Петербурга на территории выставочного зала «Манеж» откроется выставочный проект «Покой и радость». Об этом 12 ноября сообщает «Фонатнка».

На выставке будут представлены более 100 произведений русских художников, которые находятся в коллекциях 39 ведущих музеев России и зарубежья. А также на входе в онлайн-формате гости экспозиции смогут узнать больше об истории и философии XIX века.

Выставка откроется 12 ноября и будет работать до 30 января 2022 года.