Ленинградский зоопарк показал, как добывает еду енотиха Молли

В Петроградском районе Петербурга сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как кормится енотиха Молли. Об этом они рассказали 3 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Работники специально устроили для животного испытания на ловкость и смекалку. Для этого они использовали большую пластиковую бутылку в которую положили фундук. Бутылку устанавливали в разных положениях, чтобы посмотреть, как Молли будет доставать из них лакомство.

«Иногда за внешностью добродушного комочка меха скрывается настоящий хищник, которому необходимо охотиться и много тренироваться. Пусть это видео наполнит ваш выходной день радостью!», — подписали опубликованное видео работники зоосада.