«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу на сервисе Netflix - его посмотрели с 111 млн аккаунтов с 17 сентября.

К слову, смотреть интересное кино и сериалы можно, используя Promokodi.

В сериале персонажи, которым не хватает денег, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание ради 40 млн долларов. Игр всего шесть, все проигравшие погибают.

«Игра в кальмара» не собирается терять популярность. О шоу говорят во всех социальных сетях, подростки пытаются повторить испытания из сериала, а инди-разработчики воссоздают соревнования вроде «Тише едешь, дальше будешь».

Недавно в бельгийской школе учащиеся начали избивать друг друга из-за проигрышей в детских играх, которые демонстрируются в «Игре в кальмара».

Официально сериал пока не продлили на второй сезон.

Ранее сообщалось, что в «Ленфильме» начали создавать фонд, поддерживающий дебютные кинокартины. Кроме того, «Ленфильм» планирует получать финансирование от Смольного и Института развития интернета. Вероятно, первыми работами в фонде станут кинокартины выпускников мастерской Александра Сокурова. Годовой бюджет фонда "Ленфильм дебют" предварительно оценивают в 250 миллионов рублей.