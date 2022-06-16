Стали известны даты проведения Петербургского культурного форума

С 20 по 22 октября пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказала министр культры РФ Ольга Любимова.

Как сообщает "МК в Питере", событие состоится впервые с начала пандемии коронавируса. Прошлые два года его отменили из-за высокой заболеваемости. В этом году форум наконец пройдет. Любимова отметила, что изменится и формат мероприятия. Планируется, что на нем состоятся более серьезные дискуссионные панели.

По словам министра, одной из главных тем форума в этом году будет невозможность отмены русской культуры. Петербург по-прежнему ждет гостей из самых разных стран, несмотря на сложную геополитическую обстановку.