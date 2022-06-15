Хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге станет Полина Гагарина

Стали известны хедлайнеры шоу "Алые паруса" в Петербурге. В этом году праздник выпускников пройдет 24 июня.

Как сообщает "Мойка78", хедлайнерами станут три исполнителя. Имена двух уже известны. Выпускники будут праздновать вместе с The Hatters и Полиной Гагариной. Имя третьего хедлайнера организаторы пока что держат в секрете.

Также перед выпускниками будут выступать Ханна, Миа Бойко, Люся Чеботина, Хабиб, Ваня Дмитриенко. Вместе с ним на "Алые паруса" ждут Коста Лакосту и GALIBRI&MAVIK.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в ночь на понедельник, 13 июня, пришедших посмотреть на развод мостов в Петербурге порадовало яркое зрелище. По Неве прошел бриг «Россия» с алыми парусами. Проход судна стал частью подготовки к празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».