По площади Петропавловской крепости духовые оркестры пройдут в масштабном дефиле-шоу

В Петербурге в честь Дня России пройдут праздничные мероприятия на территории Петропавловской крепости. Фестиваль духовых оркестров выступит там в три часа дня. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Более 450 музыкантов соберутся на Соборной площади. Масштабное дефиле-шоу покажут зрителям. Музыканты сыграют известные и любимые многими россиянами мелодии. Для гостей исполнят произведения Пахмутовой, Блантера, Дунаевского и Добронравова. Орекстром будет дирижировать начальник оркестровой службы Западного Военного округа подполковник Павел Гернец.

Фестиваль закончится в шесть часов вечера. Под конец исполнят Гимн Великому городу Глиэра и попурри на темы о России. Как рассказал в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, фестиваль пройдет в месте, с которого началась история Петербурга.