У Михайловского замка пройдет гала-концерт "Ода Петру Великому"

Шедевры русской классики авторства Мусорского, Римского-Корсакова и Чайковского можно будет услышать в рамках гала-концерта "Ода Петру Великому" у Михайловского замка. Об этом рассказал председатель Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин в эфире передачи, которую провел главный редактор "Петербургског дневника".

Вечер сопроводят рассказом о музыке и о биографии императора-реформатора. По его словам, это будет не просто классический концерт, а будет немного театрализован. В нем поучаствуют ведущие артисты страны, а также будут поэтические вкрапления.

Ведущим мероприятия станет народный артист России Николай Буров, заслуженные артисты России Дарья Мороз и Михаил Морозов, а также актриса театра и кино Полина Лазарева. Они поведают зрителям об основных вехах отечественной истории и расскажут о ее отдельных ярких сюжетах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге к 350-летию со дня рождения императора проводят Петровский конгресс.