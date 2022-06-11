Фестиваль «Петровский огород» пройдет в Ботаническом саду

Фестивалем "Петровский огород" в Ботаническом саду Петра великого отметят день рождения основателя. В фестивальную программу вошло то, что понравилось бы российскому императору.

Праздничный концерт Образцового оркестра русских народных инструментов «Мозаика», который посвящен 350-летию Петра Великого, состоится в субботу, 11 июня, в 12:00. Также в 14:00 у Зеленого домика проведут интерактивную программу для детей с участием коллектива "Журавушка". В этот же день с 16:00 до 17:00 специалисты покажут очищение огромной лиственницы от сухих ветвей на большой высоте.

12 и 13 июня с 12:00 до 15:00 специалисты Ленинградского зоопарка проведут лекцию «Животные в жизни и в сказке».

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что куда бесплатно сходить в Петербурге на празднование 350-летия со дня рождения Петра I.