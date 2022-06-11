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Куда бесплатно сходить в Петербурге на празднование 350-летия со дня рождения Петра I

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© Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

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В этом году Петербург отмечает 350-летие со дня рождения Петра I. В городе в связи с этим проведут масштабные реконструкции, театрализованные представления и лекции, которые посвятят основным вехам Петровского правления. Рассказываем, какие бесплатные мероприятия можно посетить в выходные с 11 по 13 июня.

Фестиваль "Окно в Европу" проходит с 7 по 13 июня на набережной лейтенанта Шмидта. Там можно посмотреть на интерактивную театрализованную экспозицию под открытым небом. С 9 по 12 июня петербуржцев ждут масштабные реконструкции, абордажный бой, театрализованные представления и пиротехническое шоу. На набережной разобьют настоящий воинский лагерь с исторической лекарней и корабельной верфью. Гости смогут сделать памятный снимок в пяти фотозонах: «Преображенский полк», «Ботик Петра I», «Пинас», «Колодка» и «Мачта».

Также 11 и 12 июня петербуржцы смогут посмотреть на парусный аврал на линейном корабле 4 ранга «Полтава» и реконструкция морского боя.

12 июня в Петропавловской крепости проведут Дефиле духовых оркестров. В фестивале поучаствуют более 450 музыкантов из оркестров ведущих военных учебных и научных центров России.

В 15:00 11 июня в Кронштадте состоится театрализованный праздник «Россия молодая» Архангельского молодежного театра. Праздник откроет уличное шествие, посвященное строительству первого русского парусного корабля «Штандарт». С 16:00 12 июня петербуржцам предлагают посетить гала-концерт фестиваля «Арт-ассамблея» в Театре-фестивале «Балтийский дом».

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