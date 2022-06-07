В начале осени откроется книжный магазин в доме Зингера

В Доме Зингера снова можно будет купить книги. Магазин собираются открыть в начале осени.

Уже этой осенью на Невском проспекте в Петербурге снова откроется легендарный книжный магазин в Доме Зингера. План размещения торговых зон уже готов, а также подготовлены сметы. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, во вторник, 7 июня, прошло заседание суда, которое окончательно решило судьбу Дома Книги.

Партнером будущего книжного магазина станет "Альфа-банк". Договорные отношения уже в скором времени будут окончательно оформлены. После этого в Доме Зингера начнут проводить косметический ремонт, а также будет обновлено торговое оборудование.

За лето все ремонтные работы собираются завершить за лето. Уже на начало осени запланировано открытие обновленного книжного магазина.