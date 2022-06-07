Акция «Свеча Памяти» пройдет в ночь на 22 июня на Дворцовой площади

В ночь на 22 июня в Петербурге состоится акция "Свеча Памяти", которая приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В этом году она будет проходить на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения "Волонтеры Победы". Акция начнется в 19:00 21 июня, а закончится в 05:00. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В акции может принять участие любой желающий старше 18 лет. Также можно участвовать с 16 лет, однако лишь с сопровождением и с письменным разрешением от родителей. Участие будет бесплатным, но по предварительной регистрации.

Напомним, что 22 июня 1941 года без объявления войны после авиационной и артиллерийской подготовки главные силы Вермахта и войска германских союзников начали внезапное наступление по всей западной границе СССР.