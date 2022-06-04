В петербургской филармонии отменили концерт к юбилею дирижёра Синайского

Концерт дирижера Василия Синайского отменили в Петербургской филармонии. Концерт должен был быть посвящен его юбилею и 140-летию заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Филармонии.

Информацию об отмене мероприятия появилась на сайте культурного учреждения. Его планировалось провести в Большом зале филармонии в субботу, 4 июня. В качестве солиста на сцену должен был выйти Заслуженный артист РФ Илья Иоффу.

За несколько дней до отмены концерта развернулась масштабная компания против выступления дирижера в госдурственной филармонии Петербурга. Причиной стала политическая позиция Синайского.