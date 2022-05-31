Петербуржцам рассказали, почему в кино не показывают «пиратские» фильмы

В связи с введением санкций против России из проката в кино пропали зарубежные фильмы. Петербуржцы начали интересоваться, почему в кинотеатрах не показывают "пиратские" фильмы. Директор по маркетингу сети кинотеатров Ирина Корнева рассказала о том, как формируется контент.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", сейчас показы "пиратских" лент в кино рассматриваются на уровне предложений. Для таких показов нужно получить официальное разрешение от властей, а такого пока не поступало.

У кинотеатров нет легального права на запуск в прокат неофициальных версий фильмов пока это не будет подкреплено юридическим актом - постановлением или законопроектом. Корнеева уточнила, что сейчас представители кинотеатров рассчитывают на возвращение кинопрокатных компаний.