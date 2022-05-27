В Петербурге объявили конкурс на лучшее поздравление ко Дню города

На время капитального ремонта Биржевого моста сегодня в Петербурге открыли паромную переправу. Жители и гости города могут воспользоваться тримаранами. Они будут курсировать каждый день между причалами «Петропавловская крепость» и «Спуск со львами». Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Астра Марин».

Судна рассчитаны на 11 человек и будут ходить с 10:00 до 20:00 каждые 10 минут. На борту есть мягкие диваны и откидные тенты.

Время в пути составит всего семь минут, а билет обойдется в 100 рублей. Его можно купить на причалах или в онлайн-магазине BoatTrip.

Напомним, что капитальный ремонт Биржевого моста начали в октябре 2021 года. Работы проводят даже с небольшим опережением. Ремонт планируют закончить к маю 2023 года.