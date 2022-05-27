В Петербурге стартует Фестиваль песчаных скульптур

Фестиваль песчаных скульптур открылся сегодня, 27 мая, на пляже Петропавловской крепости. Его старт специально подгодали ко Дню города.

Работы над скульптурами еще не закончили. Вестиваль откроют раньше, чтобы посетители смогли увидеть процесс создания. Шедевры будут готовы через неделю. В рамках фестиваля представят 23 скульптуры из песка, которые создали мастера из России и Белоруссии. Все работы посвящены теме "Величие России. От Петра I до наших дней". Главным экспонатом станет композиция высотой в восемь метрв и длиной 19 метров. На ней будет изображен император на фоне Петербурга и знаменитого корабля «Ингерманландия».

В песке также выполнили фигуры прославленных российских полководцев, деятелей науки и культуры.

Фестиваль будет работать до 12 сентября, а прийтий на него можно ежедневно с 10:00 до 21:00.