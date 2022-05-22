Более 30 тыс. человек посетили "Ночь музеев" в Петербурге

В Петербурге в ночь на 22 мая прошла очередная акция "Ночь музеев".

По словам организаторов, мероприятие длилось с шести вечера до шести часов утра. Сотни музеев работали вечером и ночью, принимая посетителей по сеансам. Билеты продавались заранее на сайте проекту, а к началу акции во всех учреждениях почти не осталось свободных мест. Суммарное количество посещений достигло почти 90 тысяч. По билетам "Ночи музеев" в них побывали более 30 тысяч человек.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в эту ночь все программы были посвящены одной общей теме - "Точка отсчета". Более 10 тысяч человек побывали в Большом зале филармонии и Артиллерийском музее, а еще 6,5 тысяч посетили Военно-морской музей.

Напомним, что акция проходит в городе уже 15 лет, а интерес к проекту горожан не ослабевает.