В воскресенье закончится фестиваль корюшки в Петербурге

Заключительный день фестиваля корюшки пройдет в воскресенье в Петербурге. Накануне масштабный праздник стартовал на пляже Петропавловской крепости.

Сегодня у горожан и гостей города будет последний шанс приобщиться к городскому празднику корюшки. На пляже Петропавловской крепости в 11 утра начнется второй день фестиваля. Гости мероприятия до шести вечера смогут попробовать рыбу в любом виде: вареную, жаренную и даже в маринаде.

В рамках фестиваля будет работать и рыбный рынок. Прилавки заполнятся свежей корюшкой по специальной цене, а также можно будет купить сувениры. Кроме того, для гостей праздника подготовили масштабную программу. Вчера на празднике приготовили рекордное количество ухи - на несколько тысяч человек. Для этого понадобился котел на 1,2 тысячи литров и 50 кг разносортной рыбы.