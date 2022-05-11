Подготовку к Книжному салону начали на Дворцовой площади

На Дворцовой площади начали большую стройку. Около Дворцового проезда начали появляться белые шатры. По словам вице-губернатора Петербурга Борис Пиотровский, там началась подготовка к Книжному салону.

Из эскизов, которые опубликованы в его телеграм-канале, на площади будет четыре больших шатров. У Александровской колонны установят сцену, которую развернут в сторону Александровского сада.

Пока что площадь частично перегородили на другой своей половине. Таже там освобождают прстранство от предыдущей сцены, которую возводили к Дню Победы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что книжный салон на Дворцовой площади в этом году пройдет в новом формате. Организаторы решили изменить пространственное решение.