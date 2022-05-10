600-летие обретения мощей Сергия Радонежского могут отметить Петербурге

В июле Русская Православная церковь отметит 600-летие обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. По словам патриаха Кирилла, торжества напомнят обществу о духовном фундаменте истории и о роли Церкви в становлении России.

Многих жителей Петербурга интересует, планируется ли празднование 600-летия обретения мощей Преподобного Сергия. Такой вопрос задал вице-губернатору города Борису Пиотровскому депутат Госдумы Евгений Марченко.

Также он напомнил, что в Выборгском районе активно ведут работы над созданием музея преподобного Сергия Радонежского. Марченко поросил Пиотровского поддержать это начинание, а также предложил переименовать станции метро "Парнас" в "Сергиевское". Именно так называется муниципальное образование, которое находится рядом со станцией.