В День Победы усилят меры безопасности в Петербурге

В Петербурге в усиленном режиме в День Победы будут работать правоохранительные органы, экстренные и специальные службы. При этом будут соблюдать принцип "золотой середины" между максимальным уровнем безопасности и минимальными неудобствами для горожан.

В пресс-службе администрации города рассказали, что план все детали работы отрабатывают на тренировках.

Так, в городе будет усилен досмотр в местах массового скопления людей и на общественном транспорте. Кроме того, будет введен временный запрет на движение автомобилей и пешеходов в разных частях города. Движение будет закрыто 9 мая с 7 утра до 18:00 по Невскому проспекту - от Площади Александра Невского и до Дворцовой площади. Невский проспект можно будет пересечь лишь с помощью метро.