На Елагином острове в мае пройдет Фестиваль тюльпанов

В майские дни на Елиганом острове расцветут тюльпаны. Цветочный ковер покроет остров в рамках традицинного "Фестиваля тюльпанов".

В этом году флористический праздник пройдет с 14 по 15 мая, а также с 21 по 22 мая. Всех посетителей ждет буйство красок и цветочных ароматов. В рамках мероприятия город отметит сразу две круглые даты.

В основном цветники будут посвящены знаменитому архитектору Карлу Росси в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагина острова. Также в этом году исполняется 350 лет со дня рождения основателя Северной столицы Петра Великого.

В ЦКПиО имени Кирова рассказали, что совсем скоро парк наполнится ароматом красивейших весенних цветов. К фестивалю высадили 201 тысячу луковиц 150 различных сортов.