В Турции отменили концерты Брежневой, Меладзе и Лорак

В Турции решили отменить концерт с участием Веры Брежневой, Валерия Меладзе и Ани Лорак. Менеджер турецкого отела Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa прокомментировала ситуацию "Известиям".

По её словам, концерт должен был пройти летом, но некоторые из артистов рассказали, что не смогут прилететь в Анталью. Она уточнила, что многие артисты отказались прилетать в Турцию, а дальнейших планов на будущее нет. Исполнители не назвали причину принятого решения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что жителям России не дадут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине.