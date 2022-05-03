Жителям России не дадут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине

За участников музыкального конкурса "Евровидение", который стартует 10 мая в Турине, не смогут проголосовать россияне. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло заявил, что голосование во время соревнования возможно только из тех стран, которые в нем участвуют. В этом году Россия не участвует в мероприятии, поэтому с её территории нельзя голосовать.

Напомним, что в феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году.

Тем временем в Петербурге более 250 спортсменов выступят на международном юношеском турнире по самбо.