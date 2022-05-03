В мае петербургские библиотеки проведут бесплатные пешеходные экскурсии

В Красногвардейском районе Петербурга библиотеки проведут бесплатные экскурсии в мае. Об архитектуре Охты, местной природе и военных годах расскажут на пеших прогулках.

Кроме того, петербуржцы смогут узнать о детстве Петрова-Водкина, и что связывает Охту с именами Игоря Северянина и Петра Великого. Также горожане и гости города смогут послушать о судьбе города Ниен и что хранится в стенах исторического архива.

Так, завтра. 4 мая, в 19:00 пройдет экскурсия "Охта военная", а 6 мая в 12:00 состоится познавательная прогулка "Удивительный мир ржевского лесопарка". 13 мая в полдень ее участники посетят две старинные мельницы, которые превратили в жилые дома, а также посмотрят на механический завод Титовых.

Полное расписание опубликовано на сайте "Культура Петербурга".