Перед генконсульством Швеции в Петербурге сыграл ансамбль балалаечников

Уличный концерт организовали петербургские балалаечники под окнами генерального консульства Швеции. Так они протеставали против "отмены" балалайки.

Произошло это после того, как в Уппсале отменили концерт шведской фолк-группы Södra Bergens Balalaikor. Причиной стало то, что балалайка является символом России.

С таким отношением к старинному музыкальному инструменту не согласилась петербургский оркестр "Терема". Перед зданием консульства собрались музканты и сыграли композицию шведской группы ABBA.