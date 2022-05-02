Рогозин высмеял сценический образ Киркорова

Образ российского артиста Филиппа Киркорова высмеял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сравнил вид артиста с реквизитом из американского фильма. Глава корпорации опубликовал шуточный пост в своей телеграм-канале.

По его словам, для российский деятелей искусств США часто становится источником вдохновения для выбора сценического образа. В сопровождении к посту о приложил фотографию артиста и кадр из американского приключенческого фильма «Изгой». На снимках виден волейбольный мяч, который имитирует человеческую голову.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Галкин и Ургант пошутили по поводу нового имиджа Киркорова.