Больше тысячи пар планируют пожениться на Красную Горку в Петербурге

В первую неделю мая в Петербурге планируют пожениться более тысячи пар. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по делам ЗАГС.

На 1 мая в этом году пришелся на праздник Красной Горки. В последнее воскресенье Пасхальной недели чевствуют святого Фому. Это был первый день на Руси, когда возобновляли благословение на брак и венчание молодых людей.

Именно на Фомину неделю раньше часто планировали свадьбу. По поверью, заключенный в этот период брак будет крепким и счастливым. До современных молодоженов тоже дошла эта традиция. Напомним, что вся неделя после Красной Горки считается праздничной. Отмечается, что на эту неделю приходится один из основных пиков свадеб.