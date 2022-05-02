На Дворцовой площади появится «Литературная почта»

"Литературная почта" начнет работать в Петербурге. В рамках Книжного салона петербуржцы и гости города смогут отправить открытку в любую точку России.

Почтовый ящик установят в общественном пространстве и будет выглядеть как гигантская электрическая лампа. Каждый желающий может бросить туда открытку, которую доставят в любую точку России. Литературная почта станет продолжением Новогодней почты, которая работала на Дворцовой площади в предновогодние дни.

Иллюстрации для открыток на литературную тему создадут маленькие петербуржцы и их родители. Как сообщает "Петербургский дневник", лучшие работы определят в социальных сетях после онлайн-голосования.