В Петербурге пройдет костюмированный забег котов и кошек

На Дворцовой площади 4 июня состоится костюмированный забег петербургских котов. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Забег приурочат ко Всемирному Дню Петербургских котов и кошек, традиционно отмечающийся 8 июня. Мероприятие можно посетить в маскарадном костюме или придумать "кошачьи" элементы в повседневной одежде. Также можно будет сделать аквагри у гримеров - они будут работать во время забега.

Акция начнется у Арки Главного штаба, по Миллионной улице и проследуют до Мраморного дворца. Затем бегуны свернут на Аптекарский переулок и вернутся на Дворцовую площадь.

Те же организаторы ранее проводили Забег Дедов Морозов. В этот раз будет две дистанции - на 2,5 километра и на пять километров. Первые финишировавшие получат призы.