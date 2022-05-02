Тысячи петербуржцев посетили фестиваль ледоколов в первый день

В первый день фестиваля ледоколов в Петербурге горожане и гости города посетили три крупных ледокола, посмотрели вальс буксиров и парад "Метеоров".

Праздник 1 мая многие петербуржцы решили провести с пользой и посетить фестиваль ледоколов, который стартовал в день весны и труда. Фестиваль начался на набережной Лейтенанта Шмидта, где образовались большие очереди. Не все успели за один день посетить корабли. В рамках мероприятия можно было осмотреть ледоколы "Мудьюг", "Капитан Николаев" и "Иван Крузенштерн". Также петербуржцам показали вальс буксиров. Суда кружились по Неве на фоне здания Главного адмиралтейства и Исаакиевского собора.

Также с набережной Лейтенанта Шмидта можно было посмотреть на парад "Метеоров". На таких теплоходах во время туристического сезона можно добраться из Петербурга в Петергоф и Кронштадт.