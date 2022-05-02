Ко Дню Победы оформили Дворцовый мост

Праздничное оформление появилось на Дворцовом мосту и площади Восстания. Оттуда сняли флаги и украшения к 1 маю и повесили оформление к 9 маю.

Первомайские атрибуты, которые выдеражны преимущественно в голубом тоне, с изображеием белых голубей и надписью "Мир, труд, май" разместили вдоль моста и на площади в конце апреля.

Вместо них теперь там стоят красные стяги, закрепленные на длинных флагштоках. Они приурочены к грядущему Дню Победы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что стал известен график работы метро Петербурга на 9 мая. График работы метро на 9 мая опубликовал комитет по транспорту Петербурга.