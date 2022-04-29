В эфире Первого канала Цискаридзе заменил Галкина

Ведущим новой программы "Сегодня вечером", которая попадет в эфир в майские праздники, после отстранения Максима Галкина станет российский артист балета, народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Как сообщает "Комсомольская правда", съемки майского выпуска с Цискаридзе уже завершились. Но это не значит, что тот займет место постоянного ведущего телешоу "Сегодня вечером". Пока что это место остается вакантным.

Цискаридзе специально приехал в Москву из Петербурга для съемок в телепередаче. Однако занятой артист скорее всего не сможет делать такие "вылазки" регулярно. Вероятно, что у программы "Сегодня вечером" будет другой постоянный ведущий. Кто именно - пока неясно.