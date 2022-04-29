Звезда "Бедной Насти" Сергей Карякин умер от рака языка

Через месяц после того, как сообщил о своей болезни, умер актер Сергей Карякин в возрасте 50 лет. Звезде "Бедной Насти" поставили диагноз рак языка на последней стадии.

Карякин сообщил о своей болезни в начале апреля. Он рассказал, что прошел курс лучевой и химиотерапии, но оперировать его было нельзя. Актер скончался в четверг, 28 апреля.

"Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка", - написала в социальных сетях актриса Елена Ксенофонтова.

Сам артист рассказывал, что не мог самостоятельно дышать и говорить. Есть ему приходилось через трубочку. Лечение же привело к крайнему истощению организма - он стремительно терял вес, который под конец составил всего 47 килограммов.