В Петербурге пройдет в ночь с 21 на 22 мая пройдет "Ночь музеев"

В Петербурге 21 мая пройдет ежегодная "Ночь музеев". В комитете по культуре назвали участников.

На общую тему "Точка отсчета" подготовили свои высказывания свыше сотни музеев, библиотек, галерей, концертов и выставочных залов. 350-летие со дня рождения Петра I стало одной из возможных и частых трактовок словосочетания.

Кроме площадок, которые регулярно участвующих в акции, впервые в "Ночь музеев" петербуржцы и гости города смогут побывать во дворце Петра I в Стрельне и в новом филиале Музея городской скульптуры "Невский,19". Также на свежем воздухе многие площадки проведут экскурсии и программы - например, Русский музей в Летнем саду и ЦВЗ "Манеж".

Начиная с 29 апреля можно будет купить билеты на акцию. Музеи и время их посещения необходимо будет выбрать заранее.